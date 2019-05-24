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Президент висловив співчуття родинам загиблих під час повені на Заході України

Президент висловив співчуття родинам загиблих під час повені на Заході України

Київ • УНН

 • 13642 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський передав слова підтримки родинам загиблих під час повені на Заході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт президента.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині школяра Сергія Церуша, який вчора впав у річку його понесла течія.

“Я сам батько і розумію, яке це горе для родини. Співчуваю батькам”, — сказав Володимир Зеленський.

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Президент висловив співчуття родині загиблого 62-річного Бориса Когуча з Івано-Франківщини, який 20 травня послизнувся, розчищаючи стічну канаву до річки, впав у воду та зник. Його тіло знайшли в Калуші, в річці Млинівка.

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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Галасом і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка.

Нагадаємо, через негоду, яка вирує на Західній Україні, на території Закарпатської області підтоплено 288 дворогосподарств, з яких 37 — житлові будинки та 109 підвальних приміщень житлових будинків.

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