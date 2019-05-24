Негода на Закарпатті: кількість підтоплених будинків зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Через негоду, яка вирує на Західній Україні, на території Закарпатської області підтоплено 288 дворогосподарств, з яких 37 — житлові будинки та 109 підвальних приміщень житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
“На території Закарпатської області підтоплено 288 дворогосподарств, з яких 37 — житлові будинки та 109 підвальних приміщень житлових будинків 1097 га сільгоспугідь та пасовищ. Також пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано й пошкоджено по одному мосту, також зруйновано 930 пог. м берегоукріплень”, — йдеться у повідомленні.
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Підрозділами ДСНС проводилось відкачування води з підвальних приміщень приватних житлових будинків, дворогосподарств та внутрішнього стоку загальним об’ємом 18630 куб. м.
Станом на 12:00 для ліквідації наслідків негоди залучено 8 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Галасом і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка.