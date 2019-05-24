Негода на Закарпатті: кількість підтоплених будинків зростає

КИЇВ. 24 травня. УНН. Через негоду, яка вирує на Західній Україні, на території Закарпатської області підтоплено 288 дворогосподарств, з яких 37 — житлові будинки та 109 підвальних приміщень житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.