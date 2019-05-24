Непогода на Закарпатье: число подтопленных домов растет

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 18772 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 40814 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59588 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 74911 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119629 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110860 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137232 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130162 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Непогода на Закарпатье: число подтопленных домов растет

Непогода на Закарпатье: число подтопленных домов растет

Киев  •  УНН

 • 10940 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Из-за непогоды, которая бушует на Западной Украине, на территории Закарпатской области подтоплены 288 домохозяйств, из которых 37 - жилые дома и 109 подвальных помещений жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

"На территории Закарпатской области подтоплены 288 домохозяйств, из которых 37 - жилые дома и 109 подвальных помещений жилых домов 1097 га сельхозугодий и пастбищ. Также повреждены 15 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, также разрушено 930 пог. м береговых", - говорится в сообщении.

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Подразделениями ГСЧС проводилась откачка воды из подвальных помещений частных жилых домов, дворов и внутреннего стока общим объемом 18630 куб. м.

По состоянию на 12:00 для ликвидации последствий непогоды привлечено 8 единиц техники и 21 человек личного состава.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Галасом и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.

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