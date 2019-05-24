Непогода на Закарпатье: число подтопленных домов растет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Из-за непогоды, которая бушует на Западной Украине, на территории Закарпатской области подтоплены 288 домохозяйств, из которых 37 - жилые дома и 109 подвальных помещений жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
"На территории Закарпатской области подтоплены 288 домохозяйств, из которых 37 - жилые дома и 109 подвальных помещений жилых домов 1097 га сельхозугодий и пастбищ. Также повреждены 15 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, также разрушено 930 пог. м береговых", - говорится в сообщении.
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Подразделениями ГСЧС проводилась откачка воды из подвальных помещений частных жилых домов, дворов и внутреннего стока общим объемом 18630 куб. м.
По состоянию на 12:00 для ликвидации последствий непогоды привлечено 8 единиц техники и 21 человек личного состава.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Галасом и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.