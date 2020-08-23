Президент Венесуэлы считает, что было бы "неплохо" закупать ракеты у Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что было бы "неплохо" рассмотреть вопрос о покупке ракет в Иране. Об этом он сказал, комментируя заявление Колумбии, что Венесуэла рассматривает такой план, пишет Reuters, передает УНН.
“Это не приходило мне в голову, это не приходило нам в голову”, — сказал Мадуро.
Во время ТВ-передачи с членами правительства он шутя поручил министру обороны Владимиру Падрино держать этот план в секрете.
“Падрино, хорошая идея — поговорить с Ираном, чтобы посмотреть, какие у них ракеты малой, средней и большой дальности, если это возможно, учитывая те прекрасные отношения, которые мы имеем с Ираном”, — сказал Мадуро.
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Отмечается, что в мае Иран поставил бензин в Венесуэлу, чтобы облегчить хронический дефицит, что вызвало тревогу в Вашингтоне по мере расширения торговых отношений между двумя странами на фоне попыток подорвать агрессивные американские санкционные программы.
Президент Колумбии Иван Дюк заявил, что Мадуро хочет купить иранские ракеты и передает оружие, изготовленное в России и Беларуси, колумбийским вооруженным группировкам, ссылаясь на сообщение спецслужб.
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Напомним, Совет безопасности ООН 14 августа не поддержал предложенный США проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. США 20 августа формально запустили процесс восстановления санкций против Ирана, предусмотренных ядерным соглашением 2015 года.
Как сообщал УНН, государственный секретарь США Майк Помпео передал письмо президенту Совета безопасности ООН, которым сообщил ему о “значительных” нарушениях Ираном ограничений, предусмотренных соглашением. Помпео также пообещал привлечь к ответственности Китай и Россию, если они будут пытаться блокировать повторное введение санкций.