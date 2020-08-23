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Президент Венесуели вважає, що було б "непогано" закупати ракети у Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає, що було б "непогано" розглянути питання про покупку ракет у Ірану. Про це він сказав, коментуючи заяву Колумбії, що Венесуела розглядає такий план, пише Reuters, передає УНН.

Президент Венесуели вважає, що було б "непогано" закупати ракети у Ірану

“Це не приходило мені в голову, це не приходило нам в голову”, — сказав Мадуро.

Під час телевізійної передачі з членами уряду він жартому доручив міністру оборони Владімір Падріно тримати цей план в секреті.

“Падріно, яка гарна ідея — поговорити з Іраном, щоб подивитися, які у них ракети малої, середньої і великої дальності, якщо це можливо, враховуючи ті прекрасні відносини, які ми маємо з Іраном”, — сказав Мадуро.

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Зазначається, що у травні Іран поставив бензин до Венесуели, щоб полегшити хронічний дефіцит, що викликало тривогу в Вашингтоні в міру розширення торговельних відносин між двома країнами на тлі спроб підірвати агресивні американські санкційні програми.

Президент Колумбії Іван Дюк заявив, що Мадуро хоче купити іранські ракети і передає зброю, виготовлену в Росії і Білорусі, колумбійським збройним угрупованням, посилаючись на повідомлення спецслужб.

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Нагадаємо, Рада безпеки ООН 14 серпня не підтримала запропонований США проєкт резолюції про продовження ембарго на постачання зброї Ірану. США 20 серпня формально запустили процес відновлення санкцій проти Ірану, передбачених ядерною угодою 2015 року.

Як повідомляв УНН, державний секретар США Майк Помпео передав листа президенту Ради безпеки ООН, яким повідомив його про “значні” порушення Іраном обмежень, передбачених угодою. Помпео також пообіцяв притягнути до відповідальності Китай та Росію, якщо вони намагатимуться блокувати повторне запровадження санкцій.

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