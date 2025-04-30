"Президент Трамп, откройте глаза": Усик ответил главе Белого дома на предложение к Украине уступить территории

$41.740.01
47.390.01
ukenru
БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 90627 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 107858 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 76383 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 102928 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 93985 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

29 апреля, 10:23 • 80165 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
29 апреля, 09:35 • 74371 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 154060 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 152730 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 133045 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2.5м/с
54%
752 мм
Популярные новости

Атака дронов на Харьков, раздаются взрывы - ОВА

29 апреля, 19:19 • 10052 просмотра

Массированная атака дронов на Харьков продолжается, известно о трех раненых - мэр

29 апреля, 19:36 • 4940 просмотра

Трамп выразил желание стать новым Папой Римским

29 апреля, 19:47 • 14484 просмотра

Трамп подвел итоги 100 дней президентства: основные тезисы

00:21 • 23195 просмотра

Воздушная тревога по всей Украине: угроза ракетной атаки с МиГ-31К

00:32 • 12710 просмотра
публикации

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

29 апреля, 15:56 • 70024 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

29 апреля, 15:28 • 90627 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 154060 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 152730 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 133045 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Сибига

Кит Келлогг

Стив Уиткофф

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Китай

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 61928 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 79162 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 76373 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 181970 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 92616 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Вашингтон Пост

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

"Президент Трамп, откройте глаза": Усик ответил главе Белого дома на предложение к Украине уступить территории

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Александр Усик обратился к Дональду Трампу с просьбой остановить войну в Украине. Он назвал недопустимым отказ Украины от территорий ради мира.

"Президент Трамп, откройте глаза": Усик ответил главе Белого дома на предложение к Украине уступить территории

Украинский боксер Александр Усик призывает президента США Дональда Трампа открыть глаза и остановить войну в Украине. Об этом он заявил в интервью популярному английскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает УНН.

Детали

Усик, в частности, назвал чепухой идею о том, что Украина в рамках мирного соглашения должна уступить часть временно оккупированных россией территорий.

У нас есть много вопросов. Почему россия может это делать, пока мир живет по правилам? Почему вы забираете мою страну? Эй, президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста. Пожалуйста, остановите войну в Украине

- сказал боксер.

Как сказал Усик, "это моя территория, территория моей страны, это мой народ".

Напомним

В воскресенье стало известно, что чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.

Бой Усик - Дюбуа: появилась реакция боксеров на официальное объявление даты и места поединка28.04.25, 03:23 • 3131 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

спорт
Дональд Трамп
Украина
Александр Усик
Brent
$62.64
Bitcoin
$95,012.30
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.96
Золото
$3,317.47
Ethereum
$1,811.95