"Президент Трамп, откройте глаза": Усик ответил главе Белого дома на предложение к Украине уступить территории

Украинский боксер Александр Усик призывает президента США Дональда Трампа открыть глаза и остановить войну в Украине. Об этом он заявил в интервью популярному английскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает УНН.

Усик, в частности, назвал чепухой идею о том, что Украина в рамках мирного соглашения должна уступить часть временно оккупированных россией территорий.

У нас есть много вопросов. Почему россия может это делать, пока мир живет по правилам? Почему вы забираете мою страну? Эй, президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста. Пожалуйста, остановите войну в Украине