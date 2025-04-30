"Президент Трамп, откройте глаза": Усик ответил главе Белого дома на предложение к Украине уступить территории
Киев • УНН
Александр Усик обратился к Дональду Трампу с просьбой остановить войну в Украине. Он назвал недопустимым отказ Украины от территорий ради мира.
Украинский боксер Александр Усик призывает президента США Дональда Трампа открыть глаза и остановить войну в Украине. Об этом он заявил в интервью популярному английскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает УНН.
Детали
Усик, в частности, назвал чепухой идею о том, что Украина в рамках мирного соглашения должна уступить часть временно оккупированных россией территорий.
У нас есть много вопросов. Почему россия может это делать, пока мир живет по правилам? Почему вы забираете мою страну? Эй, президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста. Пожалуйста, остановите войну в Украине
Как сказал Усик, "это моя территория, территория моей страны, это мой народ".
Напомним
В воскресенье стало известно, что чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.
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