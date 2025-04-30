"Президенте Трамп, відкрийте очі": Усик відповів главі Білого дому на пропозицію до України поступитися територіями
Київ • УНН
Олександр Усик звернувся до Дональда Трампа з проханням зупинити війну в Україні. Він назвав неприпустимим відмову України від територій заради миру.
Український боксер Олександр Усик закликає президента США Дональда Трампа відкрити очі та зупинити війну в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю популярному англійському журналісту Пірсу Моргану, повідомляє УНН.
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Усик, зокрема, назвав нісенітницею ідею про те, що Україна в рамках мирної угоди повинна поступитися частиною тимчасово окупованих росією територій.
У нас є багато запитань. Чому росія може це робити, поки світ живе за правилами? Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Будь ласка, зупиніть війну в Україні
Як сказав Усик, "це моя територія, територія моєї країни, це мій народ".
Нагадаємо
У неділю стало відомо, що чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.
Бій Усик - Дюбуа: з'явилась реакція боксерів на офіційне оголошення дати та місця поєдинку28.04.25, 03:23 • 3151 перегляд