"Президенте Трамп, відкрийте очі": Усик відповів главі Білого дому на пропозицію до України поступитися територіями

Український боксер Олександр Усик закликає президента США Дональда Трампа відкрити очі та зупинити війну в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю популярному англійському журналісту Пірсу Моргану, повідомляє УНН.

Усик, зокрема, назвав нісенітницею ідею про те, що Україна в рамках мирної угоди повинна поступитися частиною тимчасово окупованих росією територій.

У нас є багато запитань. Чому росія може це робити, поки світ живе за правилами? Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Будь ласка, зупиніть війну в Україні