Бій Усик - Дюбуа: з'явилась реакція боксерів на офіційне оголошення дати та місця поєдинку

Український боксер Олександр Усик "вдячний Богу" за можливість знову битися за абсолютне чемпіонство. Про це він сказав після офіційного оголошення дати та місця проведення бою проти британця Денієла Дюбуа, повідомляє УНН із посиланням на The Ring.

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Дякую, Денієлю, за турботу про мій пояс IBF - тепер я хочу повернути його назад - цитує Усика видання.

У свою чергу Дюбуа зазначив, що "хотів і вимагав" проведення реваншу проти українця.

"Тепер у мене є шанс помститися Олександру Усику. Я повинен був виграти перший бій, але мені було відмовлено за рішенням рефері, тому цього разу я не помилюся перед моїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я кращий і небезпечніший боєць, і Усик переконається в цьому сам 19 липня", - сказав британський боксер.

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Нагадаємо

У неділю стало відомо, що чемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть другий очний поєдинок 19 липня в Лондоні. На кону стоятимуть усі чотири основні пояси гевівейту: українець нині володіє титулами WBA, WBC та WBC, а Дюбуа належить чемпіонство IBF.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик і Денієл Дюбуа проведуть матч-реванш 12 липня. У попередньому бою, який відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві, Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді. Після цього українець встиг здобути дві перемоги над Тайсоном Ф’юрі минулого року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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