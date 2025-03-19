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Боксер Усик став доктором філософії в галузі права, захистивши дисертацію

Київ • УНН

 • 14475 перегляди

Всесвітньо відомий боксер Олександр Усик успішно захистив дисертацію в Харківському університеті внутрішніх справ. Йому присуджено ступінь доктора філософії в галузі права.

Боксер Усик став доктором філософії в галузі права, захистивши дисертацію

Всесвітньо відомий боксер Олександр Усик успішно захистив дисертацію в Харківському університеті внутрішніх справ. Йому присуджено ступінь доктора філософії в галузі права, повідомили в університеті 18 березня, пише УНН.

Деталі

"У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Олександра Усика – всесвітньо відомого українського боксера, Національної легенди України", - ідеться у повідомленні на сайті ХУВС.

Усик, як вказано, обрав тему "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Як зазначив дисертант, "міжнародне співробітництво є не лише важливим фактором для розвитку спортивного руху в Україні та підвищення конкурентоспроможності наших спортсменів, але й забезпечує пізнаваність української держави у світовому просторі, що особливо актуально в умовах, коли країні так потрібна підтримка західних партнерів".

"За результатами успішного захисту рішенням разової спеціалізованої Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ Олександру Усику присуджено ступінь доктора філософії в галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право", - зазначили в ХУВС.

Зеленський приніс на зустріч із Трампом пояс Усика28.02.25, 20:21 • 58695 переглядiв

Юлія Шрамко

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