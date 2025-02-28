Зеленський приніс на зустріч із Трампом пояс Усика
Київ • УНН
Президент України приніс на зустріч з Трампом чемпіонський пояс WBC Олександра Усика. Цей пояс був подарований Зеленському минулого року, і раніше президент пообіцяв передати його Трампу.
Президент України Володимир Зеленський приніс на зустріч з президентом США Дональдом Трампом пояс українського боксера Олександра Усика, який Зеленський обіцяв Трампу подарувати, передає УНН.
Деталі
Під час спільної прессконференції в Овальному кабінеті помітили пояс WBC, який належить українському боксеру Олександру Усику.
Цей пояс, який Усик здобув ще 2018 року, а у травні 2024 повернув собі в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями, подарував Зеленському минулого року.
Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі 24.08.24, 20:26 • 22730 переглядiв
В лютому президент США Дональд Трамп дав Президенту України Володимиру Зеленському свій особистий номер, наголосивши, що український лідер може зателефонувати йому напряму. Водночас Зеленський пообіцяв Трампу віддати пояс Олександра Усика.
Зможе телефонувати напряму: Трамп дав Зеленському свій особистий номер13.02.25, 22:54 • 27917 переглядiв
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський показав американському лідеру Дональду Трампу фотографії українських військових після полону у рф.