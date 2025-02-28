Зеленський показав Трампу фото українських військових після російського полону
Київ • УНН
Під час зустрічі в Білому домі Зеленський продемонстрував Трампу фотографії українських військовополонених після російського полону. Президент розповів, що полонені поверталися з вагою лише 50 кг та суттєво підірваним здоров'ям.
Президент Володимир Зеленський показав американському лідеру Дональду Трампу фотографії українських військових після полону у рф, передає УНН.
Зеленський показав Трампу фото українських військовополонених, які пройшли російський полон.
Український Президент зазначив, що дорослі чоловіки поверталися з вагою всього 50 кілограмів та з підірваним здоров'ям.
Доповнення
Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі у п'ятницю, 28 лютого.