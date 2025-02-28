Зеленський показав Трампу фото українських військових після російського полону

Президент Володимир Зеленський показав американському лідеру Дональду Трампу фотографії українських військових після полону у рф, передає УНН.

Зеленський показав Трампу фото українських військовополонених, які пройшли російський полон.

Український Президент зазначив, що дорослі чоловіки поверталися з вагою всього 50 кілограмів та з підірваним здоров'ям.

Доповнення

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі у п'ятницю, 28 лютого.