Зеленский показал Трампу фото украинских военных после российского плена
Киев • УНН
Во время встречи в Белом доме Зеленский продемонстрировал Трампу фотографии украинских военнопленных после российского плена. Президент рассказал, что пленные возвращались с весом всего 50 кг и существенно подорванным здоровьем.
Президент Владимир Зеленский показал американскому лидеру Дональду Трампу фотографии украинских военных после плена в РФ, передает УНН.
Зеленский показал Трампу фото украинских военнопленных, которые прошли российский плен.
Украинский Президент отметил, что взрослые мужчины возвращались с весом всего 50 килограммов и с подорванным здоровьем.
Дополнение
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в пятницу, 28 февраля.