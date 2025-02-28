Зеленский принес на встречу с Трампом пояс Усика на встречу с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины принес на встречу с Трампом чемпионский пояс WBC Александра Усика. Этот пояс был подарен Зеленскому в прошлом году, и ранее президент пообещал передать его Трампу.
Президент Украины Владимир Зеленский принес на встречу с президентом США Дональдом Трампом пояс украинского боксера Александра Усика, который Зеленский обещал Трампу подарить, передает УНН.
Детали
Во время совместной пресс-конференции в Овальном кабинете заметили пояс WBC, который принадлежит украинскому боксеру Александру Усику.
Этот пояс, который Усик получил еще в 2018 году, а в мае 2024 вернул себе в поединке против Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе по всем четырем версиям, подарил Зеленскому в прошлом году.
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В феврале президент США Дональд Трамп дал Президенту Украины Владимиру Зеленскому свой личный номер, отметив, что украинский лидер может позвонить ему напрямую. В то же время Зеленский пообещал Трампу отдать пояс Александра Усика.
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