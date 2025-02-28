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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский принес на встречу с Трампом пояс Усика на встречу с Трампом

Киев • УНН

 • 58691 просмотра

Президент Украины принес на встречу с Трампом чемпионский пояс WBC Александра Усика. Этот пояс был подарен Зеленскому в прошлом году, и ранее президент пообещал передать его Трампу.

Зеленский принес на встречу с Трампом пояс Усика на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский принес на встречу с президентом США Дональдом Трампом пояс украинского боксера Александра Усика, который Зеленский обещал Трампу подарить, передает УНН.

Детали

Во время совместной пресс-конференции в Овальном кабинете заметили пояс WBC, который принадлежит украинскому боксеру Александру Усику.

Этот пояс, который Усик получил еще в 2018 году, а в мае 2024 вернул себе в поединке против Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе по всем четырем версиям, подарил Зеленскому в прошлом году.

Усик подарил Зеленскому свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе24.08.24, 20:26 • 22729 просмотров

В феврале президент США Дональд Трамп дал Президенту Украины Владимиру Зеленскому свой личный номер, отметив, что украинский лидер может позвонить ему напрямую. В то же время Зеленский пообещал Трампу отдать пояс Александра Усика.

Сможет звонить напрямую: Трамп дал Зеленскому свой личный номер13.02.25, 22:54 • 27915 просмотров

Напомним

Президент Владимир Зеленский показал американскому лидеру Дональду Трампу фотографии украинских военных после плена у рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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Владимир Зеленский
Украина
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