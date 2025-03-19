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Боксер Усик стал доктором философии в области права, защитив диссертацию

Киев • УНН

 • 14457 просмотра

Всемирно известный боксер Александр Усик успешно защитил диссертацию в Харьковском университете внутренних дел. Ему присуждена степень доктора философии в области права.

Боксер Усик стал доктором философии в области права, защитив диссертацию

Всемирно известный боксер Александр Усик успешно защитил диссертацию в Харьковском университете внутренних дел. Ему присуждена степень доктора философии в области права, сообщили в университете 18 марта, пишет УНН.

Детали

"В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялась защита диссертации на соискание степени доктора философии Александра Усика – всемирно известного украинского боксера, Национальной легенды Украины", - говорится в сообщении на сайте ХУВД.

Усик, как указано, выбрал тему "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Как отметил диссертант, "международное сотрудничество является не только важным фактором для развития спортивного движения в Украине и повышения конкурентоспособности наших спортсменов, но и обеспечивает узнаваемость украинского государства в мировом пространстве, что особенно актуально в условиях, когда стране так нужна поддержка западных партнеров".

"По результатам успешной защиты решением разового специализированного Ученого совета Харьковского национального университета внутренних дел Александру Усику присуждена степень доктора философии в области знаний 08 Право по специальности 081 Право", - отметили в ХУВД.

Зеленский принес на встречу с Трампом пояс Усика на встречу с Трампом28.02.2025, 20:21 • 58691 просмотр

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