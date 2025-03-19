Боксер Усик стал доктором философии в области права, защитив диссертацию
Киев • УНН
Всемирно известный боксер Александр Усик успешно защитил диссертацию в Харьковском университете внутренних дел. Ему присуждена степень доктора философии в области права.
Всемирно известный боксер Александр Усик успешно защитил диссертацию в Харьковском университете внутренних дел. Ему присуждена степень доктора философии в области права, сообщили в университете 18 марта, пишет УНН.
Детали
"В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялась защита диссертации на соискание степени доктора философии Александра Усика – всемирно известного украинского боксера, Национальной легенды Украины", - говорится в сообщении на сайте ХУВД.
Усик, как указано, выбрал тему "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".
Как отметил диссертант, "международное сотрудничество является не только важным фактором для развития спортивного движения в Украине и повышения конкурентоспособности наших спортсменов, но и обеспечивает узнаваемость украинского государства в мировом пространстве, что особенно актуально в условиях, когда стране так нужна поддержка западных партнеров".
"По результатам успешной защиты решением разового специализированного Ученого совета Харьковского национального университета внутренних дел Александру Усику присуждена степень доктора философии в области знаний 08 Право по специальности 081 Право", - отметили в ХУВД.
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