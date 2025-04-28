Бой Усик - Дюбуа: появилась реакция боксеров на официальное объявление даты и места поединка

Украинский боксер Александр Усик "благодарен Богу" за возможность снова сразиться за абсолютное чемпионство. Об этом он сказал после официального объявления даты и места проведения боя против британца Дэниела Дюбуа, сообщает УНН со ссылкой на The Ring.

Детали

Спасибо, Дэниел, за заботу о моем поясе IBF - теперь я хочу вернуть его обратно - цитирует Усика издание.

В свою очередь Дюбуа отметил, что "хотел и требовал" проведения реванша против украинца.

"Теперь у меня есть шанс отомстить Александру Усику. Я должен был выиграть первый бой, но мне было отказано по решению рефери, поэтому на этот раз я не ошибусь перед моими людьми на национальном стадионе в моем родном городе. Сейчас я лучший и более опасный боец, и Усик убедится в этом сам 19 июля", - сказал британский боксер.

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Напомним

В воскресенье стало известно, что чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Дэниел Дюбуа проведут матч-реванш 12 июля. В предыдущем бою, который состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве, Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде. После этого украинец успел одержать две победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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