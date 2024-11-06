Президент Сальвадора, - первый, кто поздравил Дональда Трампа
Киев • УНН
Найиб Букеле, президент Сальвадора, поздравил Дональда Трампа с победой в Пенсильвании на президентских выборах 2024 года. Победа в этом штате дает 19 голосов выборщиков, что является ключевым для общей победы.
Президент Сальвадора Найиб Букеле поздравил бывшего президента США Дональда Трампа с победой в Пенсильвании, одном из ключевых штатов в президентской гонке 2024 года.
Пишет УНН со ссылкой на CNN и страницу президента Сальвадора на платформе Х.
Поздравляю избранного президента Соединенных Штатов Америки, @realDonaldTrump. ... Пусть Бог благословит и направит вас
По официальным данным, Трамп одержал победу в Пенсильвании. Это может быть значительный выигрыш в напряженной борьбе за Белый дом, обеспечивающий 19 важнейших голосов выборщиков.
Для победы на выборах кандидатам необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков, и Пенсильвания считается ключевым штатом в планах как Камалы Харрис, так и Трампа.
Трамп побеждает на выборах президента США - The Hill6 ноября 2024, 07:19 • 10737 просмотров