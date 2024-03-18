Президент Румынии одобрил обучение украинских пилотов на F-16 в стране

Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил обучение украинских военных на самолетах F-16 на военной базе в стране. Кроме того, глава государства дал согласие на перевозку по территории Румынии оружия для Украины, переданного Финляндией. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.

Детали

Президент сообщил парламенту, что он одобрил транзит через территорию страны оборудования и материальных ценностей, переданных Финляндией Украине. Также дал дал согласие на обучение управлять самолетами F-16 около 50 украинских военнослужащих на военной базе Фетешти.

Как сообщается, информацию президента направили в комитеты по обороне, ее вынесут на голосование в повестке дня следующего совместного пленарного заседания.

Представители власти не сообщили, когда начнется обучение, но Digi24 со ссылкой на источники пишет, что украинские военные должны прибыть на авиабазу Фетешти этим летом. Ожидается, что обучение на F-16 закончится в конце года.

Дополнение

До конца 2024 года Украина получит первые самолеты F-16.

Украина уже адаптирует инфраструктуру под самолеты F-16, что позволит выполнять задачи со взлетно-посадочных полос и удерживаться на аэродромах.