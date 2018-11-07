Президент послал четкий сигнал в адрес РПЦ

“Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Кто это сказал? Путин сказал, что Россия держится на двух столпах — на РПЦ и на ядерном оружии. Мы выводы из этого можем сделать, разве это нормально, когда в Кремле собирается совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом на повестке дня — как защитить РПЦ в Украине?”, - заявил Петр Порошенко во время выступления на Международной конференции высокого уровня "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед“.

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Президент пояснил, на какие действия РПЦ рассчитывает украинское государство.

“Вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашем вооружению. Домой, в Россию”, - добавил Президент.

Глава государства напомнил, что находясь с визитом в Стамбуле, подписал историческое Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом, который является документом в поддержку создания единой поместной православной церкви в Украине. Президент выразил надежду, что проведение объединительного Собора церковные иерархи Украины и Вселенского Патриархата будут откладывать, и после избрания предстоятеля Украинская церковь получит Томос с подтверждением своей духовной независимости.

“Появление в Украине независимой православной церкви, признанной Вселенским Патриархом, сравнивают с провозглашением 27 лет назад государственной независимости. И это правда. Для нас это вопрос такого же веса, как безвиз, как Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, как наша борьба за членство в НАТО и ЕС”, - подчеркнул Петр Порошенко.

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Напомним, Синод Болгарской церкви перенес обсуждение автокефалии Украинской церкви на декабрь. Отметим, что дата проведения Объединительного Собора в Киеве при участии архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве пока неизвестна. Во время этого исторического события ожидается создание единой поместной УПЦ и избрание предстоятеля. В данный момент переговоры между церковными иерархами продолжаются.

Как сообщал УНН, 7 ноября Порошенко одобрил передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату.