Президент послал четкий сигнал в адрес РПЦ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107754 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115419 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153603 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147175 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137789 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128832 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173200 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118129 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент послал четкий сигнал в адрес РПЦ

Президент послал четкий сигнал в адрес РПЦ

Киев  •  УНН

 • 19538 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подчеркнул, что власть в Украине четко разделяет принцип невмешательства государства в церковную деятельность. Глава государства подчеркнул, что особенно это касается иностранного государства, вмешательство которого постоянно происходило последние годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

“Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Кто это сказал? Путин сказал, что Россия держится на двух столпах — на РПЦ и на ядерном оружии. Мы выводы из этого можем сделать, разве это нормально, когда в Кремле собирается совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом на повестке дня — как защитить РПЦ в Украине?”, - заявил Петр Порошенко во время выступления на Международной конференции высокого уровня "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед“.

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Президент пояснил, на какие действия РПЦ рассчитывает украинское государство.

“Вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашем вооружению. Домой, в Россию”, - добавил Президент.

Глава государства напомнил, что находясь с визитом в Стамбуле, подписал историческое Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом, который является документом в поддержку создания единой поместной православной церкви в Украине. Президент выразил надежду, что проведение объединительного Собора церковные иерархи Украины и Вселенского Патриархата будут откладывать, и после избрания предстоятеля Украинская церковь получит Томос с подтверждением своей духовной независимости.

“Появление в Украине независимой православной церкви, признанной Вселенским Патриархом, сравнивают с провозглашением 27 лет назад государственной независимости. И это правда. Для нас это вопрос такого же веса, как безвиз, как Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, как наша борьба за членство в НАТО и ЕС”, - подчеркнул Петр Порошенко.

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Напомним, Синод Болгарской церкви перенес обсуждение автокефалии Украинской церкви на декабрь. Отметим, что дата проведения Объединительного Собора в Киеве при участии архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве пока неизвестна. Во время этого исторического события ожидается создание единой поместной УПЦ и избрание предстоятеля. В данный момент переговоры между церковными иерархами продолжаются.

Как сообщал УНН, 7 ноября Порошенко одобрил передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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