Президент послав чіткий сигнал на адресу РПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко наголосив, що влада в Україні чітко поділяє принцип невтручання держави в церковну діяльність. Глава держави підкреслив, що особливо це стосується іноземної держави, втручання якої постійно відбувалося останні роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
“Російська православна церква є елементом російської політичної системи. Хто це сказав? Путін сказав, що Росія тримається на двох стовпах — на РПЦ та на ядерній зброї. Ми маємо висновки з цього робити, бо хіба це нормально, коли в Кремлі збирається рада безпеки Росії під головуванням Путіна з одним питанням на порядку денному — як захистити РПЦ в Україні?”, — заявив Петро Порошенко під час виступу на Міжнародній конференції високого рівня “Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед”.
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Президент пояснив, на які дії РПЦ розраховує українська держава.
“Вам тут нема що робити. Нема що робити вашій церкві, нема що робити вашим Збройним силам, нема що робити вашому озброєнню. Додому, в Росію”, — додав Президент.
Глава держави нагадав, що перебуваючи з візитом в Стамбулі, підписав історичну Угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом, що є документом на підтримку створення єдиної помісної православної церкви в Україні. Президент висловив сподівання, що проведення об’єднавчого Собору церковні ієрархи України та Вселенського Патріархату не будуть відкладати, і після обрання предстоятеля українська церква отримає Томос з підтвердженням своєї духовної незалежності.
“Появу в Україні незалежної православної церкви, визнаної Вселенським Патріархом, порівнюють з проголошенням 27 років тому державної незалежності. І це правда. Для нас це питання такої ж ваги, як безвіз, як Угода про асоціацію з Євросоюзом, як наша боротьба за членство в НАТО та ЄС”, — наголосив Петро Порошенко.
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Нагадаємо, Синод Болгарської церкви переніс обговорення автокефалії Української церкви на грудень. Зазначимо, що дата проведення Об’єднавчого Собору у Києві за участі архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві поки невідома. Під час цієї історичної події очікується утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля. Наразі переговори між церковними ієрархами тривають.
Як повідомляв УНН, 7 листопада Порошенко схвалив передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату.