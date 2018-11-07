Президент послав чіткий сигнал на адресу РПЦ

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко наголосив, що влада в Україні чітко поділяє принцип невтручання держави в церковну діяльність. Глава держави підкреслив, що особливо це стосується іноземної держави, втручання якої постійно відбувалося останні роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.