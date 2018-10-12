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Київська Патріархія закликала утриматися від насилля та захоплення церков

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Київський Патріархат поділяє звернення Вселенського патріархату до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у п'ятницю заяву Київської Патріархії.

"Київський Патріархат повністю та беззаперечно поділяє звернення Вселенського Патріархату до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христові", - йдеться у заяві.

Процес об’єднання українського православ’я, як зазначається у зверненні, "повинен відбуватися добровільно, мирно та без примусу, кожен член церкви, як і кожна громада мирян чи ченців матимуть право вільно обрати центр свого церковного підпорядкування – належати до Української чи до Російської Церкви".

"Ті ієрархи, духовенство і миряни, які бажатимуть, попри всі обставини, надалі підпорядковуватися Московському Патріархату, мають право на це. Російська православна церква в Україні буде рівноправно співіснувати з усіма іншими Цервами і релігійними організаціями, як це гарантовано Конституцією та законами нашої держави і міжнародним правом", - вказали у Київській Патріархії.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

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