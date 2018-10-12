Киевская Патриархия призвала воздержаться от насилия и захвата церквей

"Киевский Патриархат полностью и беспрекословно разделяет обращение Вселенского Патриархата ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа", - говорится в заявлении.

Процесс объединения украинского православия, как отмечается в обращении, "должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, каждый член церкви, как и каждая община мирян или монахов будут иметь право свободно выбрать центр своего церковного подчинения - принадлежать к Украинской или к Российской церкви".

"Те иерархи, духовенство и миряне, которые захотят, несмотря на все обстоятельства, в дальнейшем подчиняться Московскому Патриархату, имеют право на это. Русская православная церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церковью и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом", - указали в Киевской Патриархии.

Напомним, 11 октября было объявлено решение священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принято решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины.