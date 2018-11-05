В АП прокоментували можливість приїзду патріарха Варфоломія на Об'єднавчий собор

"Найімовірніше, буде хтось із його представників", - сказав Павленко, відповідаючи на запитання про те, хто, відповідно до процедури, має бути присутнім на соборі від Вселенського патріархату - сам патріарх Варфоломій чи хтось з його представників.

На уточнююче питання про те, чи може це бути сам патріарх, радник президента відповів: "Найімовірніше, хтось із його представників".

Нагадаємо, за словами Павленка, терміни скликання Об’єднавчого собору трьох церков залежить від того, наскільки швидко українські єпископи дійдуть згоди щодо того, як він буде проводитись.

Водночас голова ВР Андрій Парубій сьогодні у Twitter зауважив, що підписана угода між Україною і Вселенською патріархією, яка гарантує утворення єдиної помісної Української православної церкви, "дає впевненість, що ще до кінця листопада буде проведено Всеукраїнський архієрейський Об'єднавчий собор".

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.