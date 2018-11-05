В АП прокомментировали возможность приезда патриарха Варфоломея на Объединительный собор
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Во время Объединительного собора, который должен пройти с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве, относительно создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, скорее всего будет присутствовать представитель Вселенского патриарха. Об этом во время брифинга заявил советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает корреспондент УНН.
"Скорее всего, кто-то из его представителей", - сказал Павленко, отвечая на вопрос о том, кто, согласно процедуре, должен присутствовать на соборе от Вселенского патриархата - сам патриарх Варфоломей или кто-то из его представителей.
На уточняющий вопрос о том, может ли это быть сам патриарх, советник президента ответил: "Скорее всего, кто-то из его представителей".
Напомним, по словам Павленко, сроки созыва Объединительного собора трех церквей зависит от того, насколько быстро украинские епископы договорятся о том, как он будет проводиться.
В то же время председатель ВР Андрей Парубий сегодня в Twitter отметил, что подписанное соглашение между Украиной и Вселенской патриархией, которое гарантирует создание единой поместной Украинской православной церкви, "дает уверенность, что еще до конца ноября будет проведен Всеукраинский архиерейский Объединительный собор".
Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве относительно создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.