В АП прокомментировали возможность приезда патриарха Варфоломея на Объединительный собор

"Скорее всего, кто-то из его представителей", - сказал Павленко, отвечая на вопрос о том, кто, согласно процедуре, должен присутствовать на соборе от Вселенского патриархата - сам патриарх Варфоломей или кто-то из его представителей.

На уточняющий вопрос о том, может ли это быть сам патриарх, советник президента ответил: "Скорее всего, кто-то из его представителей".

Напомним, по словам Павленко, сроки созыва Объединительного собора трех церквей зависит от того, насколько быстро украинские епископы договорятся о том, как он будет проводиться.

В то же время председатель ВР Андрей Парубий сегодня в Twitter отметил, что подписанное соглашение между Украиной и Вселенской патриархией, которое гарантирует создание единой поместной Украинской православной церкви, "дает уверенность, что еще до конца ноября будет проведен Всеукраинский архиерейский Объединительный собор".

Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве относительно создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.