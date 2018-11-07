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Порошенко схвалив передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Порошенко схвалив передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про передачу в користування Вселенському патріархату Андріївської церкви в Києві. Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає УНН.

Вказано, що 7 листопада 2018 року закон "повернуто з підписом від Президента".

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату.

У той же день голова ВР Андрій Парубій підписав закон та направив на підпис Президенту.

Як повідомляв УНН, 3 листопада Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацю і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви.

Згідно з угодою, в київській Андріївській церкві буде створено представництво Вселенського Патріархату для налагодження постійної комунікації.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, відповідно до якого Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

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