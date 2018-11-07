Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве. Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает УНН.
Указано, что 7 ноября 2018 года закон "вернули с подписью от Президента".
Напомним, 18 октября Верховная Рада одобрила за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", о ее передаче Вселенскому Патриархату.
В тот же день председатель ВР Андрей Парубий подписал закон и направил на подпись Президенту.
Как сообщал УНН, 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.
Согласно соглашению, в киевской Андреевской церкви будет создано представительство Вселенского Патриархата для налаживания постоянной коммуникации.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.