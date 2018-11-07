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Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Киев  •  УНН

 • 13708 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве. Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Указано, что 7 ноября 2018 года закон "вернули с подписью от Президента".

Напомним, 18 октября Верховная Рада одобрила за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", о ее передаче Вселенскому Патриархату.

В тот же день председатель ВР Андрей Парубий подписал закон и направил на подпись Президенту.

Как сообщал УНН, 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.

Согласно соглашению, в киевской Андреевской церкви будет создано представительство Вселенского Патриархата для налаживания постоянной коммуникации.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

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