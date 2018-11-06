Синод Болгарської церкви переніс обговорення автокефалії Української церкви на грудень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Синод Болгарської православної церкви (БПЦ) в грудні обговорить дії Константинопольського патріархату в питанні надання автокефалії церкви України. Про це Болгарському телеграфному агентству повідомив голова комісії синоду БПЦ, яка розглядає це питання, Старозагорський митрополит Кіпріан, передає УНН.
“Це важке рішення, яке повинен прийняти синод БПЦ, ймовірно ми розглянемо його на засіданні в грудні, до цього нашій комісії належить розглянути безліч документів, і це займе багато часу”, — сказав митрополит Кіпріян.
Свою точку зору висловив і патріарх Неофіт: “Ми обговорюємо ці важливі питання, коли будемо готові, то оголосимо про своє рішення. Моя думка — це думка синоду, дуже б хотілося, щоб все завершилося миром і доброю волею”.
Митрополит Варненський і Великопреславський Йоан визначив ситуацію, яка склалася на даний момент в православ’ї як трагічну. “Моя думка, що питання дуже складне. У зв’язку з цим трапився глибокий поділ і сьогодні 300 млн православних не можуть разом служити на одній святої літургії з Московською і Вселенською патріархіями. Це трагічний момент”, — зазначив митрополит Йоан.
Ієрархи Болгарської православної церкви, в тому числі патріарх Неофіт, зібралися у вівторок в Троянському монастирі, щоб вшанувати пам’ять болгарського патріарха Максима, який помер шість років тому.
Нагадуємо, раніше стало відомо, що синод Болгарської православної церкви (БПЦ) на позачерговому засіданні 5 листопада обговорить питання про скликання Всеправославного собору в зв’язку з ініціативою Вселенської патріархії щодо української церкви про надання їй автокефалії.