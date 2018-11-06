Синод Болгарской церкви перенес обсуждение автокефалии Украинской церкви на декабрь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Синод Болгарской православной церкви (БПЦ) в декабре обсудит действия Константинопольского патриархата в вопросе предоставления автокефалии церкви Украины. Об этом Болгарскому телеграфному агентству сообщил председатель комиссии синода БПЦ, которая рассматривает этот вопрос, Старозагорский митрополит Киприан, передает УНН.
“Это трудное решение, которое должен принять синод БПЦ, вероятно мы рассмотрим его на заседании в декабре, до этого нашей комиссии предстоит рассмотреть множество документов, и это займет много времени”, — сказал митрополит Киприан.
Свою точку зрения высказал и патриарх Неофит: “Мы обсуждаем эти важные вопросы, когда будем готовы, то объявим о своем решении. Мое мнение — это мнение синода, очень бы хотелось, чтобы все завершилось миром и доброй волей”.
Митрополит Варненский и Великопреславский Йоан определил ситуацию, которая сложилась на данный момент в православии как трагическую. “Мое мнение, что вопрос очень сложный. В связи с ним случилось глубокое разделение и сегодня 300 млн православных не могут вместе служить на одной святой литургии с Московской и Вселенской патриархиями. Это трагичный момент”, — отметил митрополит Йоан.
Иерархи Болгарской православной церкви, в том числе патриарх Неофит, собрались во вторник в Троянском монастыре, чтобы почтить память болгарского патриарха Максима, умершего шесть лет назад.
Напоминаем, ранее стало известно, что синод Болгарской православной церкви (БПЦ) на внеочередном заседании 5 ноября обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора в связи с инициативой Вселенской патриархии по украинской церкви о предоставлении ей автокефалии.