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Президент ПАСЕ осудил российскую атаку на Одессу

Президент ПАСЕ осудил российскую атаку на Одессу

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 15:36  •  23306 просмотра

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Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) осудил атаку российского беспилотника на жилой дом в Одессе, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек.

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Руссопулос осудил атаку беспилотников на Одессу, передает УНН.

Детали

Я решительно осуждаю атаку беспилотников на Одессу прошлой ночью, которая повлекла за собой пострадавших и разрушения. россия ответит за все преступления, которые она совершила в Украине

 - написал Руссопулос в Х.

Дополнение

В Одессе из-под завалов дома достали тело еще одного погибшего. Количество пострадавших возросло до пяти.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне целенаправленно атаковали многоэтажку в Одессе, ведь дом не находится рядом ни с одним военным объектом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
andrei-kostinАндрей Костин
odessaОдесса
Президент ПАРЄ засудив російську атаку на Одесу
PACE President condemns russian attack on Odesa
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