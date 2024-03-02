Президент ПАРЄ засудив російську атаку на Одесу
Київ • УНН
Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) засудив атаку російського безпілотника на житловий будинок в Одесі, в результаті якої загинули щонайменше п'ятеро людей.
Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос засудив атаку безпілотників на Одесу, передає УНН.
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Я рішуче засуджую атаку безпілотників на Одесу минулої ночі, яка спричинила постраждалих і руйнування. росія відповість за всі злочини, які вона вчинила в Україні
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У Одесі з-під завалів будинку дістали тіло ще одного загиблого. Кількість постраждалих зросла до п'яти.
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни цілеспрямовано атакували багатоповерхівку в Одесі, адже будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом.