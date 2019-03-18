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Президент Мозамбика опасается, что число жертв циклона превысит тысячу

Киев • УНН

 • 10790 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Мозамбика Филипп Ньюс опасаются, что число жертв циклона "Идай", пронесшегося по юго-востоку Африки, в его стране может превысить тысячу человек. Об этом он заявил Radio Mocambique в понедельник, 18 марта, передает УНН.

Президент Мозамбика опасается, что число жертв циклона превысит тысячу

Так заявление президент сделал после того, как облетел пострадавшие районы. По словам Ньюс, информация от спасателей и объем разрушений могут свидетельствовать о том, что число погибших значительно возрастет.

Как сообщало издание Al Jazeera, циклон на юге Африки унес жизни более 150 человек.

Шторм четвертой категории достался восточного побережья Африки 15 марта. Сила ветра достигала 160 километров в час. Он пронесся Мозамбиком и, немного ослабев, направился к Зимбабве. По данным Красного Креста и Красного Полумесяца, циклон разрушил портовый город Бейра в Мозамбике. На снимках с воздуха видно, что было разрушено до 90 процентов домов в городе.

Как ранее сообщал УНН, международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) заявила в субботу в своем сообщении, что по меньшей мере 126 человек погибли в Мозамбике, Малави и Южной Африке после недели сильных дождей и наводнений. В Зимбабве объявили о 65 погибших в результате циклона.

В воскресенье сотни людей считались пропавшими без вести, а десятки тысяч были отрезаны от дорог и связи.

Напомним, из-за торнадо в США по меньшей мере 23 погибших.

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