Кількість жертв циклону "Ідай" в Зімбабве зросла до 65
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кількість жертв тропічного циклону "Ідай" на сході Зімбабве, в провінції Манікаленд, зросло до 65. Про це в неділю повідомила Телерадіомовна корпорація Зімбабве, передає УНН.
За її даними, рятувальні операції за участю військових в регіоні тривають. За інформацією телекомпанії, через сильні дощі в провінції зруйновані п’ять мостів, що ускладнює доступ до постраждалих районів.
Раніше повідомлялося про 24 загиблих.
Як зазначає Телерадіомовна корпорація Зімбабве, в провінції продовжують йти сильні дощі.
Тропічний циклон “Ідай” привів до паводків, які викликали руйнування будинків і перебої з подачею електроенергії.
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Нагадаємо, 14 березня циклон “Ідай” обрушився на Мозамбік, забравши життя 66 осіб.