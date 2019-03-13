Через повені у Мозамбіку загинуло щонайменше 66 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Мозамбіку на південному сході Африки не менш як 66 людей загинули за останні кілька днів внаслідок повеней у центральній і північній частині країни. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
"Через повінь загинули 66 людей. Влада ввела червоний режим тривоги через тривалі дощі і наближення тропічного циклону Ідай, який досягне країни в четвер або п'ятницю", - заявили в уряді.
Повені в одному з найбідніших країн Африки вже знищили 5 756 будинків, завдано шкоди 15 467 домогосподарствам і 141 325 людям, 111 осіб травмовано, знищено 18 лікарень і 938 шкільних класів, постраждали 9 763 учні. Також було знищено понад 168 тис. га сільськогосподарських культур.
У зв'язку з подіями, що відбулися, влада відкрила в провінціях Замбезія і Тете 16 центрів для термінового розміщення населення. Уряд також доручив евакуювати жителів прибережних районів, які можуть постраждати від циклону.
Раніше УНН повідомляв, що повені у Бразилії призвели до смертей та затопленню заводу Mercedes.