Из-за наводнений в Мозамбике погибли по меньшей мере 66 человек

"Из-за наводнения погибли 66 человек. Власти ввели красный режим тревоги за продолжительных ливней и приближения тропического циклона Идай, который достигнет страны в четверг или пятницу", - заявили в правительстве.

Наводнением в одном из самых бедных стран Африки уже уничтожено 5 756 домов, нанесен ущерб 15 467 домохозяйствам и 141 325 людям, 111 человек травмированы, уничтожено 18 больниц и 938 школьных классов, пострадали 9 763 ученика. Также было уничтожено более 168 тыс. га сельскохозяйственных культур.

В связи с произошедшими событиями власти открыли в провинциях Замбезия и Тете 16 центров для срочного размещения населения. Правительство также поручило эвакуировать жителей прибрежных районов, которые могут пострадать от циклона.

Ранее УНН сообщал, что наводнения в Бразилии привели к смертям и затопление завода Mercedes.