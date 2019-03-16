Потужний циклон на півдні Африки забрав життя понад 140 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Внаслідок потужного циклону "Ідай", який обрушився на Мозамбік, Зімбабве і Малаві, загинули понад 140 осіб, сотні людей постраждали, а десятки тисяч у бідних районах опинилися відрізаними від доріг і засобів зв'язку, передає УНН з посиланням на AP.
За інформацією видання, найсильніше постраждало центральне портове місто Мозамбіку Бейра. Пізніше у четвер шторм перемістився на захід, у Зімбабве і Малаві.
Будинки, школи, підприємства, лікарні і поліцейські дільниці були зруйновані у результаті циклону. Тисячі людей постраждали від сильної повені, залишивши своє майно, рятуючись від стихії.
Представник уряду Зімбабве Нік Мангвана заявив в суботу, що наразі у результаті повені в Зімбабве загинуло 24 людини.
Смертельні випадки в основному фіксуються у Зімбабве в Чиманімані, гірському районі вздовж східного кордону з Мозамбіком, який популярний серед туристів. У той же час вказано, що про смерті туристів поки не повідомлялося.
За словами Мангвана, серед загиблих були двоє школярів.
Державна телевізійна станція Зімбабве ZBC повідомила, що зникло безвісти близько 150 осіб.