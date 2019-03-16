В Зимбабве тропический циклон унес жизни 24 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На востоке Зимбабве погибло по меньшей мере 24 человека из-за тропического циклона "Идай". Об этом говорится в сообщении министерства информации Зимбабве на странице в Twitter, передаёт УНН.
"Число погибших подтверждено на уровне 24 человек, в основном из-за восточного циклона Идай в Чиманимани", - говорится в сообщении.
Пропавшими без вести считаются еще 40 человек. В министерстве заявили также, что циклон разрушил десятки домов и зданий на востоке страны.
Напомним, ранее циклон унёс жизни по меньшей мере 115 человек а юго-востоке Африки. Жертвами стихии стали 66 человек в Мозамбике, 45 – в Малави и четыре – в Южной Африке.