У Зімбабве тропічний циклон забрав життя 24 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На сході Зімбабве загинуло щонайменше 24 людини через тропічний циклон "Ідай". Про це йдеться в повідомленні міністерства інформації Зімбабве на сторінці в Twitter, передає УНН.
"Кількість загиблих підтверджено на рівні 24 осіб, в основному через східний циклон Ідай в Чиманімані", - йдеться в повідомленні.
Зниклими безвісти вважаються ще 40 людей. У міністерстві заявили також, що циклон зруйнував десятки будинків і будівель на сході країни.
Нагадаємо, раніше циклон забрав життя щонайменше 115 осіб а південному сході Африки. Жертвами стихії стали 66 осіб в Мозамбіку, 45 - в Малаві і чотири - в Південній Африці.