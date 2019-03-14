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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнения в Африке унесли жизни 115 людей

Киев • УНН

 • 25797 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. По меньшей мере 115 человек умерли в результате наводнений на юго-востоке Африки. Об этом информирует УНН со ссылкой на AFP.

Наводнения в Африке унесли жизни 115 людей

Жертвами стихии стали 66 человек в Мозамбике, 45 – в Малави и четыре – в Южной Африке.

По данным ООН, в Малави из-за наводнения более 230 000 человек остались без крова, пострадали около 739 000 человек.

В правительстве сообщили: чтобы помочь 80 000 семей, пострадавшим от ливней, необходимо 16 миллионов долларов.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов предполагают, что тропический циклон Идай, образовавшийся над северным каналом Мозамбика 9 марта, обрушится на берег возле Бейры (восточный Мозамбик) 14 или 15 марта.

Как сообщал УНН, в Мозамбике на юго-востоке Африки не менее 66 человек погибли за последние несколько дней в результате наводнений в центральной и северной части страны.

Украинские Национальные Новости

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