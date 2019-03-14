Повені в Африці забрали життя 115 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Щонайменше 115 людей померли в результаті повеней на південному сході Африки. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.
Жертвами стихії стали 66 осіб в Мозамбіку, 45 - в Малаві і чотири - в Південній Африці.
За даними ООН, в Малаві через повені понад 230 000 людей залишилися без даху над головою, постраждали близько 739 000 людей.
В уряді повідомили: щоб допомогти 80 000 сімей, які постраждали від злив, необхідно 16 мільйонів доларів.
В Управлінні ООН по координації гуманітарних питань припускають, що тропічний циклон Ідай, що утворився над північним каналом Мозамбіку 9 березня, обрушиться на берег біля Бейра (східний Мозамбік) 14 або 15 березня.
Як повідомляв УНН, в Мозамбіку на південному сході Африки не менше 66 людей загинули за останні кілька днів в результаті повеней в центральній і північній частині країни.