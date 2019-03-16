Мощный циклон на юге Африки унес жизни более 140 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В результате мощного циклона "Идай", который обрушился на Мозамбик, Зимбабве и Малави, погибли более 140 человек, сотни людей пострадали, а десятки тысяч в бедных районах оказались отрезанными от дорог и средств связи, передает УНН со ссылкой на AP.
По информации издания, сильнее всего пострадал центральный портовый город Мозамбика Бейра. Позже в четверг шторм переместился на запад, в Зимбабве и Малави.
Дома, школы, предприятия, больницы и полицейские участки были разрушены в результате циклона. Тысячи людей пострадали от сильного наводнения, оставив свое имущество, спасаясь от стихии.
Представитель правительства Зимбабве Ник Мангвана заявил в субботу, что на данный момент в результате наводнения в Зимбабве погибли 24 человека.
Смертельные случаи в основном фиксируются в Зимбабве в Чиманимани, горном районе вдоль восточной границы с Мозамбиком, который популярен среди туристов. В то же время указано, что о смертях туристов пока не сообщалось.
По словам Мангвана, среди погибших были двое школьников.
Государственная телевизионная станция Зимбабве ZBC сообщила, что пропали без вести около 150 человек.