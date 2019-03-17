Число жертв циклона "Идай" в Зимбабве возросло до 65

По ее данным, спасательные операции с участием военных в регионе продолжаются. По информации телекомпании, из-за сильных дождей в провинции разрушены пять мостов, что затрудняет доступ в пострадавшие районы.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

Как отмечает телерадиовещательная корпорация Зимбабве, в провинции продолжают идти сильные дожди.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые вызвали разрушения зданий и перебои с подачей электроэнергии.

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Напомним, 14 марта циклон "Идай" обрушился на Мозамбик, забрав жизни 66 человек.