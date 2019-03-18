Президент Мозамбіку побоюється, що кількість жертв циклону перевищить тисячу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент Мозамбіку Філіпе Н'юсі побоюються, що кількість жертв циклону "Ідай", що пронісся південним сходом Африки, в його країні може перевищити тисячу осіб. Про це він заявив Radio Mocambique у понеділок, 18 березня, передає УНН.
Так заяву президент зробив після того, як облетів постраждалі райони. За словами Н’юсі, інформація від рятувальників та обсяг руйнувань можуть свідчити про те, що кількість загиблих значно зросте.
Як повідомляло видання Al Jazeera, циклон на півдні Африки забрав життя понад 150 людей.
Шторм четвертої категорії дістався східного узбережжя Африки 15 березня. Сила вітру сягала 160 кілометрів на годину. Він пронісся Мозамбіком та, трохи ослабнувши, попрямував до Зімбабве. За даними Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, циклон спустошив портове місто Бейра в Мозамбіку. На знімках з повітря видно, що було зруйновано до 90 відсотків будинків у місті.
Як повідомляв УНН, міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФКК) заявила у суботу в своїй заяві, що щонайменше 126 осіб загинули у Мозамбіку, Малаві і Південній Африці після тижня сильних дощів і повеней. У Зімбабве оголосили про 65 загиблих у результаті циклону.
У неділю сотні людей вважалися зниклими безвісти, а десятки тисяч були відрізані від доріг і зв’язку.
Нагадаємо, через торнадо у США щонайменше 23 загиблих.