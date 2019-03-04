Торнадо у США: щонайменше 23 загиблих, опубліковано відео руйнувань

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У Мережі з’явилися декілька відеозаписів, на яких можна побачити наслідки торнадо, що пройшов в американських штатах Алабама і Джорджія. За останніми даними, жертвами стихії стали 23 людини, інформує УНН.

Телеканал News 19 WLTX опублікував кадри з округу Лі, штат Алабама, де руйнування від торнадо стали найбільшими. На записі видно десятки повалених дерев, частково або повністю зруйновані будинки, а також пошкоджені транспортні засоби. Крім того, на кадрах можна побачити групи рятувальників, які займаються ліквідацією наслідків торнадо і пошуком людей, які можуть перебувати під завалами будівель.

Телеканал MSNBC показав відео, зроблене з безпілотника. На ньому видно, металеву конструкцію, що звалилася на шосе, яка частково перекрила рух автотранспорту. Також на кадрах можна побачити сильно постраждалі від стихії бензоколонку і магазини.

NBC News випустив матеріал, в якому йдеться про природні катаклізми, що обрушилися на південні штати і штати на Середньому Заході. Крім торнадо в Алабамі і Джорджії, телеканал повідомив про повені в Алабамі і Міссісіпі, через які затопило понад 20 автомобільних доріг. Також в репортажі повідомляється про сильний снігопад, що обрушився на Міссурі. Як зазначає телеканал, циклон рухається на північний схід. Влада Філадельфії, Нью-Йорка і Бостона почала готуватися до приходу стихії.

За останніми даними, в результаті торнадо в Алабамі загинули щонайменше 23 людини, серед них є діти, передає Reuters. Коронер округу Лі Білл Харріс заявив, що число загиблих може зрости.

У лікарні в місті Опеліка, штат Алабама, як зазначає агентство, знаходяться більше 40 постраждалих. Без світла в Алабамі і Джорджії залишилася 21 тисяча осіб.

Нагадуємо, жертвами повеней в Афганістані стали щонайменше 20 осіб.

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