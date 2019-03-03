Повені в Афганістані: щонайменше 20 загиблих

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Жертвами повеней в Афганістані стали щонайменше 20 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал агентства Reuters.

Як повідомляє Reuters, із посиланням на агентство ООН у регіоні, на Кандагар і ще шість районів країни обрушилися сильні дощі. Повінь охопила до 2 тисяч будинків, сотні будинків зруйновані.

Постраждалі від повені сім’ї були евакуйовані в безпечні райони країни, включаючи школи, мечеті та урядові будівлі. Варто також додати, що щонайменше 10 людей, серед яких діти, пропали безвісти в округах Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.

Управління з боротьби зі стихійними лихами, яке розташоване у Кабулі, повідомило, що через труднопрохідну гірську місцевість, рясні снігопади і нестачу доріг сповільнилися темпи проведення невідкладних і рятувальних операцій.

Нагадуємо, раптові повені у Пакистані забрали життя 26 людей.

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