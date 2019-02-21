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Раптові повені у Пакистані забрали життя 26 людей

Раптові повені у Пакистані забрали життя 26 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Проливні дощі обрушилися на кілька міст у Пакистані у четвер, викликавши раптові повені і забравши життя щонайменше 26 осіб по всій країні. Про це з посиланням на дані влади повідомляє AP, передає УНН.

Місцеве управління з запобігання стихійним лихам і ліквідації їх наслідків заявило, що 14 осіб, включаючи дітей, загинули в провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном.

Раптові повені затопили села недалеко від південно-західного міста Ласбела у провінції Белуджистан, у результаті чого загинули три людини і постраждали 200 сімей. Працівники екстрених служб намагаються врятувати людей із затоплених частин Ласбели.

Щонайменше дев'ять людей загинули в центральному Пакистані у результаті трьох випадків обрушення дахів на тлі дощів. З них четверо людей загинули у місті Мултан, за даними поліції і рятувальних служб.

Щороку багато міст Пакистану намагаються впоратися з повенями під час сезону дощів, що викликає критику щодо поганого планування.

У липні 2018 року щонайменше 6 людей загинули в результаті мусонних злив, що обрушилися на місто Лахор на північному сході Пакистану.

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