Пакистан накрили дощі: є жертви

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Щонайменше 6 людей загинуло в результаті мусонних злив, що обрушилися на місто Лахор на північному сході Пакистану. Про це у вівторок повідомив телеканал GeoTV з посиланням на службу порятунку країни, передає УНН.

За його даними, дві людини були вбиті в результаті обваленням дахів, які не витримали натиск стихії. Одна людина загинула від удару струмом після обриву ліній електропередач.

Ще троє отримали поранення після того, як дах їхнього будинку звалився в китайській місцевості.

Крім того, в ряді міст провінції через зливи підтоплені житлові квартали. Також повідомляється про збитки міської системи каналізації і стоку зливових вод.

За останню добу в Лахорі випало близько 252 мм опадів при місячній нормі для липня в 202,1 мм. При цьому наголошується, що зливи не припиняються на всій території провінції Пенджаб.

Також є попередження про можливу затримку або скасування рейсів в аеропорту Лахора.

Додамо, що пакистанський метеорологічний департамент (ПМД) прогнозує збільшення кількості опадів в найближчі два дні.

Як повідомляв УНН, через сильні зливи в Румунії почалися повені, в результаті яких загинули три людини, понад 750 осіб були врятовані.

Heavy rain in lahore pic.twitter.com/9jTq6lbTVK

- Mian Rehan (@mianrehann) 3 липня 2018 р

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