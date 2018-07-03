Пакистан накрили дощі: є жертви

За його даними, дві людини були вбиті в результаті обваленням дахів, які не витримали натиск стихії. Одна людина загинула від удару струмом після обриву ліній електропередач.



Ще троє отримали поранення після того, як дах їхнього будинку звалився в китайській місцевості.

Крім того, в ряді міст провінції через зливи підтоплені житлові квартали. Також повідомляється про збитки міської системи каналізації і стоку зливових вод.

За останню добу в Лахорі випало близько 252 мм опадів при місячній нормі для липня в 202,1 мм. При цьому наголошується, що зливи не припиняються на всій території провінції Пенджаб.



Також є попередження про можливу затримку або скасування рейсів в аеропорту Лахора.



Додамо, що пакистанський метеорологічний департамент (ПМД) прогнозує збільшення кількості опадів в найближчі два дні.



Як повідомляв УНН, через сильні зливи в Румунії почалися повені, в результаті яких загинули три людини, понад 750 осіб були врятовані.

Heavy rain in lahore pic.twitter.com/9jTq6lbTVK