Пакистан накрыли дожди: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По меньшей мере 6 человек погибло в результате муссонных ливней, обрушившихся на город Лахор на северо-востоке Пакистана. Об этом во вторник сообщил телеканал GeoTV со ссылкой на службу спасения страны, передает УНН.
По его данным, два человека были убиты в результате обрушением крыш, не выдержавших напор стихии. Один человек погиб от удара током после обрыва линий электропередач.
Еще трое получили ранения после того, как крыша их дома рухнула в китайской местности.
Кроме того, в ряде городов провинции из-за ливней подтоплены жилые кварталы. Также сообщается об ущербе городской системе канализации и стока ливневых вод.
За последние сутки в Лахоре выпало порядка 252 мм осадков при месячной норме для июля в 202,1 мм. При этом отмечается, что ливни не прекращаются на всей территории провинции Пенджаб.
Также есть предупреждение о возможной задержке или отмене рейсов в аэропорту Лахора.
Добавим, что пакистанский метеорологический департамент (ПМД) прогнозирует увеличение количества осадков в ближайшие два дня.
Как сообщал УНН, из-за сильных ливней в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека, более 750 человек были спасены.
Heavy rain in lahore pic.twitter.com/9jTq6lbTVK— Mian Rehan (@mianrehann) 3 июля 2018 г.