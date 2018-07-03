Пакистан накрыли дожди: есть жертвы

По его данным, два человека были убиты в результате обрушением крыш, не выдержавших напор стихии. Один человек погиб от удара током после обрыва линий электропередач.



Еще трое получили ранения после того, как крыша их дома рухнула в китайской местности.

Кроме того, в ряде городов провинции из-за ливней подтоплены жилые кварталы. Также сообщается об ущербе городской системе канализации и стока ливневых вод.

За последние сутки в Лахоре выпало порядка 252 мм осадков при месячной норме для июля в 202,1 мм. При этом отмечается, что ливни не прекращаются на всей территории провинции Пенджаб.



Также есть предупреждение о возможной задержке или отмене рейсов в аэропорту Лахора.



Добавим, что пакистанский метеорологический департамент (ПМД) прогнозирует увеличение количества осадков в ближайшие два дня.



Как сообщал УНН, из-за сильных ливней в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека, более 750 человек были спасены.

Heavy rain in lahore pic.twitter.com/9jTq6lbTVK