Пакистан накрыли дожди: есть жертвы

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КИЕВ. 3 июля. УНН. По меньшей мере 6 человек погибло в результате муссонных ливней, обрушившихся на город Лахор на северо-востоке Пакистана. Об этом во вторник сообщил телеканал GeoTV со ссылкой на службу спасения страны, передает УНН.

По его данным, два человека были убиты в результате обрушением крыш, не выдержавших напор стихии. Один человек погиб от удара током после обрыва линий электропередач.

Еще трое получили ранения после того, как крыша их дома рухнула в китайской местности.

Кроме того, в ряде городов провинции из-за ливней подтоплены жилые кварталы. Также сообщается об ущербе городской системе канализации и стока ливневых вод.

За последние сутки в Лахоре выпало порядка 252 мм осадков при месячной норме для июля в 202,1 мм. При этом отмечается, что ливни не прекращаются на всей территории провинции Пенджаб.

Также есть предупреждение о возможной задержке или отмене рейсов в аэропорту Лахора.

Добавим, что пакистанский метеорологический департамент (ПМД) прогнозирует увеличение количества осадков в ближайшие два дня.

Как сообщал УНН, из-за сильных ливней в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека, более 750 человек были спасены.

Heavy rain in lahore pic.twitter.com/9jTq6lbTVK

— Mian Rehan (@mianrehann) 3 июля 2018 г.

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