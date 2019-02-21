Внезапные наводнения в Пакистане унесли жизни 26 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Проливные дожди обрушились на несколько городов в Пакистане в четверг, вызвав внезапные наводнения и унеся жизни по меньшей мере 26 человек по всей стране. Об этом со ссылкой на данные властей сообщает AP, передает УНН.
Местное управление по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий заявило, что 14 человек, включая детей, погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном.
Внезапные наводнения затопили села недалеко от юго-западного города Ласбела в провинции Белуджистан, в результате чего погибли три человека и пострадали 200 семей. Сотрудники экстренных служб пытаются спасти людей из затопленных частей Ласбелы.
По меньшей мере девять человек погибли в центральном Пакистане в результате трех случаев обрушения крыш на фоне дождей. Из них четыре человека погибли в городе Мултан, по данным полиции и спасательных служб.
Ежегодно многие города Пакистана пытаются справиться с наводнениями во время сезона дождей, что вызывает критику относительно плохого планирования.
В июле 2018 года минимум 6 человек погибли в результате муссонных ливней, обрушившихся на город Лахор на северо-востоке Пакистана.