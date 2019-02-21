Внезапные наводнения в Пакистане унесли жизни 26 человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 49525 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 65398 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 126448 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127585 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128210 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124346 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158356 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117776 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Внезапные наводнения в Пакистане унесли жизни 26 человек

Внезапные наводнения в Пакистане унесли жизни 26 человек

Киев  •  УНН

 • 9392 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Проливные дожди обрушились на несколько городов в Пакистане в четверг, вызвав внезапные наводнения и унеся жизни по меньшей мере 26 человек по всей стране. Об этом со ссылкой на данные властей сообщает AP, передает УНН.

Местное управление по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий заявило, что 14 человек, включая детей, погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном.

Внезапные наводнения затопили села недалеко от юго-западного города Ласбела в провинции Белуджистан, в результате чего погибли три человека и пострадали 200 семей. Сотрудники экстренных служб пытаются спасти людей из затопленных частей Ласбелы.

По меньшей мере девять человек погибли в центральном Пакистане в результате трех случаев обрушения крыш на фоне дождей. Из них четыре человека погибли в городе Мултан, по данным полиции и спасательных служб.

Ежегодно многие города Пакистана пытаются справиться с наводнениями во время сезона дождей, что вызывает критику относительно плохого планирования.

В июле 2018 года минимум 6 человек погибли в результате муссонных ливней, обрушившихся на город Лахор на северо-востоке Пакистана.

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