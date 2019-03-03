Наводнения в Афганистане: не менее 20 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Жертвами наводнений в Афганистане стали по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал агентства Reuters.
Как сообщает Reuters со ссылкой на агентство ООН в регионе, на Кандагар и еще шесть районов страны обрушились сильные дожди. Наводнение охватило до 2 тысяч домов, сотни домов разрушены.
Пострадавшие от наводнения семьи были эвакуированы в безопасные районы страны, включая школы, мечети и правительственные здания. Стоит также добавить, что по меньшей мере 10 человек, среди которых дети, пропали без вести в округах Аргандаб, Даман, Спин Болдак и Данд.
Управление по борьбе со стихийными бедствиями, расположенное в Кабуле, сообщил, что через труднопроходимую горную местность, обильные снегопады и недостаток дорог замедлились темпы проведения неотложных и спасательных операций.
Напоминаем, внезапные наводнения в Пакистане унесли жизни 26 человек.