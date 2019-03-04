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Торнадо в США: не менее 23 погибших, опубликовано видео разрушений

Торнадо в США: не менее 23 погибших, опубликовано видео разрушений

Киев  •  УНН

 • 14295 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В Сети появились несколько видеозаписей, на которых можно увидеть последствия торнадо, прошедшего в американских штатах Алабама и Джорджия. По последним данным, жертвами стихии стали 23 человека, передает УНН.

Телеканал News 19 WLTX опубликовал кадры из округа Ли, штат Алабама, где разрушения от торнадо стали самыми крупными. На записи видно десятки поваленных деревьев, частично или полностью разрушенные дома, а также поврежденные транспортные средства. Кроме того, на кадрах можно увидеть группы спасателей, занимающихся ликвидацией последствий торнадо и поиском людей, которые могут находиться под завалами зданий.

Телеканал MSNBC показал видео, сделанное с беспилотника. На нем видно рухнувшую на шоссе металлическую конструкцию, которая частично перекрыла движение автотранспорта. Также на кадрах можно увидеть сильно пострадавшие от стихии бензоколонку и магазины.

NBC News выпустил материал, в котором говорится о природных катаклизмах, обрушившихся на южные штаты и штаты на Среднем Западе. Помимо торнадо в Алабаме и Джорджии, телеканал сообщил о наводнениях в Алабаме и Миссисипи, из-за которых затопило более 20 автомобильных дорог. Также в репортаже сообщается о сильном снегопаде, обрушившемся на Миссури. Как отмечает телеканал, циклон движется на Северо-Восток. Власти Филадельфии, Нью-Йорка и Бостона начали готовиться к приходу стихии.

По последним данным, в результате торнадо в Алабаме погибли по меньшей мере 23 человека, среди них есть дети, передает Reuters. Коронер округа Ли Билл Харрис заявил, что число погибших может возрасти.

В больнице в городе Опелика, штат Алабама, как отмечает агентство, находятся более 40 пострадавших. Без света в Алабаме и Джорджии осталась 21 тысяча человек.​

Напоминаем, жертвами наводнений в Афганистане стали по меньшей мере 20 человек.

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