Циклон на півдні Африки забрав життя понад 150 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Понад 150 людей загинули у декількох південноафриканських країнах, сотні людей зникли безвісти через потужний циклон "Ідай", який обрушився на Мозамбік, Малаві і Зімбабве. Про це УНН повідомляє з посиланням на Al Jazeera.
Синоптики попереджають про "приголомшуючу" кількість опадів, яка випаде у південно-східній частині Африки, яка вже спустошена в результаті циклону.
За словами чиновників, циклон "Ідай" вплинув на понад 1,5 мільйона людей у Мозамбіку, Малаві і Зімбабве.
Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФКК) заявила у суботу в своїй заяві, що щонайменше 126 осіб загинули у Мозамбіку, Малаві і Південній Африці після тижня сильних дощів і повеней. У Зімбабве оголосили про 65 загиблих у результаті циклону.
У неділю сотні людей вважалися зниклими безвісти, а десятки тисяч були відрізані від доріг і зв'язку.
Нагадаємо, через торнадо у США щонайменше 23 загиблих.